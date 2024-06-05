Ünlü şarkıcı lösemiye yakalandığını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı lösemiye yakalandığını açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından lösemiyle mücadele ettiğini açıkladı.

Amerikalı şarkıcı Halsey, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıkladı. 29 yaşındaki ünlü şarkıcının verdiği bu haber, hayranlarını ve müzik camiasını büyük üzüntüye boğdu.

LÖSEMİ HASTALIĞIYLA MÜCADELE ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Halsey, sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda gözyaşları içinde yaşadığı durumu takipçilerine anlattı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu ve bu süreçte zor zamanlar geçirdiğini de aktardı.

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Şarkıcı, bu zorlu hastalık sürecinde kendisine destek olan hayranlarına teşekkür etti ve iyileşmek için elinden geleni yapacağını yaşama tutunacağını söyledi.

LÖSEMİ VE LENFOMA DERNEĞİ'Nİ ETİKETLEDİ

Hayatta olduğu için şanslı olduğunu ifade eden Halsey, “Uzun lafın kısası, bir albüm yazdım" ifadelerini kullandı. Genç şarkıcının paylaşımında hem Lösemi ve Lenfoma Derneği'ni hem de Lupus Araştırma Birliği'ni etiketlemesi ise gözlerden kaçmadı. Bu, Halsey'in sadece lösemi ile değil, Lupus hastalığıyla da mücadele ettiğini ifade ediyor.

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