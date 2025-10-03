Ünlü şarkıcı Mabel Matiz için istenen ceza belli oldu! Müstehcenlik soruşturması başlatılmıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mabel Matiz’e yönelik ‘Perperişan’ şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Matiz’in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatih Karaca’ya ait olan ‘Perperişan’ isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.

aw551179-01.jpg

SÖZLERİN ÇOCUKLAR AÇISINDAN TEHLİKE ARZ ETTİĞİ

Hazırlanan iddianamede, bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da yapılmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

İddianamede ayrıca, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüpheli Karaca’nın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip ‘diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine’ sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedildi.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Karaca’nın ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

