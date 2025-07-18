Ünlü şarkıcı Melek Mosso’yu yıkan haber! Kedisi Jülide 4 gündür kayıp: Hayranlarından yardım istedi

Melek Mosso, 2023’te klibinde rol aldığı Serkan Sağdıç ile evlenmişti. Ancak çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarması ve ortak fotoğrafları silmesi, boşanma söylentilerine neden olmuştu.

Bu değişiklikler hayranların dikkatinden kaçmazken, Melek Mosso günler sonra ilk kez konuya açıklık getirdi.

“MUTLUYUZ”

Bir etkinlikte görüntülenen Melek Mosso, Muhabir Online muhabirlerine konuştu.

Basın mensuplarının “Eşinizle ilgili boşanma haberleri sıkça gündemde, ne söylersiniz? Neden böyle haberler çıkıyor? Bir dönem fotoğrafları silmiştiniz” sorusuna şarkıcı, “O dönemde limoniydik. Öyle bir süreç yaşadık. Ama sonra her şey yoluna girdi. Her çift gibi biz de bazen tartışıyoruz. Ancak boşanma gibi bir durum yok. Birbirimizi çok seviyoruz, mutluyuz” yanıtını verdi.

ROMANTİK TATİL

Evliliklerindeki krizi atlatan çift, aşklarına yeniden şans vermişti. Mosso, eşiyle Tayland tatilinde geçirdikleri romantik anları sosyal medyada hayranlarıyla paylaşmıştı.

Melek Mosso, kedisi Jülide’nin kaybolduğunu duyurarak takipçilerinden destek istedi: “Arkadaşlar, kedim Jülide 3 gündür kayıp. Göksu’da görenler bana ya da güvenliğe haber versin.”

Melek Mosso, sosyal medya hesabından kedisi Jülide’nin 3 gün önce kaybolduğunu paylaştı.

Takipçilerinden yardım talep eden şarkıcı, “Arkadaşlar, kedim Jülide 3 gündür kayıp. Göksu’da görenler bana ya da güvenliğe haber versin” dedi.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, asıl adıyla Melek Davarcı, 11 Kasım 1988’de Kayseri’de doğan Türk şarkıcı, söz yazarı ve müzisyendir. Sahne adını İtalyanca “gittikçe hızlanarak” anlamına gelen “Mosso”dan almıştır.

Müziğe yedi yaşında beste yaparak başlamış, dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı’nda bağlama ve Türk Halk Müziği eğitimi almıştır.

Denizli Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi’nde yan flüt öğrenmiş, Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olmuştur.

Eğitim sürecinde korist ve solist olarak sahne almış, İstanbul’a taşındıktan sonra Kadıköy-Beşiktaş vapur hattında sokak müzisyenliği yaparak tanınmıştır.

2018’de kendi yazdığı “Kedi” single’ıyla dikkat çekmiş, Yıldız Tilbe’nin “Vursalar Ölemem” şarkısını cover’layarak 100 milyonu aşan izlenmeyle büyük çıkış yapmıştır.

Çukur dizisi için No.1 ile seslendirdiği “Hiç Işık Yok” şarkısı geniş kitlelerce sevilmiştir. Pop, caz, arabesk ve halk müziğini birleştiren tarzı, duygusal sözleri ve güçlü sesiyle bilinir.

Ayrıca kadın hakları ve toplumsal konulara duyarlılığıyla tanınır; 2022’de Isparta’daki konseri muhafazakâr kesimlerin tepkisiyle iptal edilmiş, ancak Mosso özgürlükçü duruşunu korumuştur.

2020’de ilk albümü “Melek Mosso”yu çıkarmış, “Keklik Gibi”, “Gönül Gözü” gibi şarkılarla popülerliğini artırmıştır. 2021’den beri Serkan Sağdıç ile ilişkisi olan Mosso, 11 Ekim 2023’te Mersin’de evlenmiştir.

Çift, nikah sonrası konser gelirini deprem bölgesindeki çiftlere düğün desteği olarak bağışlamıştır.

Mosso, müzik öğretmenliği yapmış, piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleriyle öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırlamıştır.