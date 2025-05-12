Ünlü şarkıcı meşhur slogana kayıtsız kalmadı! Sahnede on binlerle....

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Ünlü şarkıcı meşhur slogana kayıtsız kalmadı! Sahnede on binlerle....

Ünlü Şarkıcı Sertap Erener verdiği konserde atılan slogana eşlik etti.

Ünlü Şarkıcı Sertab Erener, Bilkent Üniversitesi'nde konser verdi. Ünlü şarkıcının konserdeki dinleyicileriyle birlikte "Zıpla zıpla zıplamayan..." sloganı ile zıpladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sertab Erener, Bilkent Üniversitesi’nin geleneksel Bahar Şenliği'nde sahne aldı. 10 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı Odeon’da sahne alan ünlü şarkıcı, konserdekilere unutulmaz anlar yaşattı.

Konserde çekilmiş bir video ise sosyal medyada çok paylaşıldı. "Zıpla zıpla zıplamayan..." sloganlarının atıldığı konserde Sertab Erener, konserdeki dinleyicileriyle birlikte zıpladı.

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Konserin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla konsere gelenlere teşekkür eden Erener, "Hasta ve ateşliyken sahneye çıktım ama siz beni iyileştirdiniz. Bilkent size borcum olsun bir sonraki buluşmamızda en çok ben zıplayacağım" ifadelerini kullandı.

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