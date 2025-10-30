Dalkılıç, yayılan haberlere son noktayı koyarak bu iddialara yanıt verdi. ‘Kasaba’, ‘Lüzumsuz Savaş’, ‘Yalan Dünya’, ‘Leyla’ gibi birçok şarkısıyla müzik sektörünün önemli isimlerinden olan Murat Dalkılıç, son günlerde özel yaşamıyla gündeme geliyordu.
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın son hali hayranlarını endişelendirdi! 12. kez bıçak altına mı yattı?
On bir defa bıçak altına yatarak burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç hakkında, geçtiğimiz günlerde on ikinci kez ameliyat olduğu öne sürülmüştü.Taner Yener
Ancak ünlü şarkıcı bu kez sağlık problemleriyle dikkat çekti. Daha önce on bir kez burun ameliyatı olan Dalkılıç’ın on ikinci kez ameliyat masasına yattığı iddia edilmişti.
Bir televizyon programında gündeme gelen ameliyatla ilgili olarak, Dalkılıç'ın bir düğün etkinliğinden çekilmiş fotoğrafı da gösterilmişti.
Ünlü popçunun bu sefer hangi sebeple ameliyat olduğu ise sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusuydu.
'12. KEZ BURUN AMELİYATI OLDU' İDDİALARINA CEVAP VERDİ!
Sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen Dalkılıç, son olarak Instagram hesabından ‘ameliyat oldu’ iddialarına cevap verdi.
"BU ŞEKİLDE NEFES ALABİLİYORUM"
Bir hikaye yayınlayan ünlü popçu şunları dile getirdi: "Herhalde 7-8 ay oldu en son ameliyat olalı. Şu anda sadece nefes alamadığım için burnuma bu aparatı takıyorum. İki senedir böyle idare ediyorum. Ocak gibi tekrar ameliyat olacağım ama şimdilik bu şekilde nefes alabiliyorum. Bu mevzu umarım ocaktan sonra biter artık."
Geçtiğimiz aylarda görüntülenen ünlü şarkıcının son görünümü hayranlarını endişelendirmişti. Dalkılıç’ın geçirdiği operasyonlardan sonra oldukça değiştiği fark edilmişti.
'BU SEN OLAMAZSIN'
Sosyal medya kullanıcıları Dalkılıç’a ‘Bu sen olamazsın’ yorumunda bulundu.
Öte yandan Murat Dalkılıç’ın eski eşi Merve Boluğur, Eser Yenenler’in programına konuk olmuştu. Merve Boluğur, özel hayatıyla ilgili açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Geçtiğimiz günlerde programda birçok önemli nokta ve itiraf vardı fakat en kalbe dokunanı Merve Boluğur’un mutlu aile hayali olmuştu.
"Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" açıklamalarında bulunan Merve Boluğur, sosyal medyayı biraz alt üst etmişti.
Boluğur’un bu açıklamalarından sonra sosyal medyada Murat Dalkılıç’a tepkiler yağdı. Ünlü şarkıcıya yapılan video ise çok konuşuldu.
Boluğur’un 2 yıl evli kaldığı eski eşi Murat Dalkılıç’tan yanıt geldi. Dalkılıç, "Bana gönderdiğiniz video güzel bir edit, harika olmuş. Ama hedef gösterilen kişi maalesef ben değilim. Eski karım benle beraberken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Dolayısıyla benden bahsetmiyor. Benden sonraki bir şeyden bahsediyor." açıklamasını yaptı.
2015 yılında görkemli bir düğünle evlenen Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanmışlardı.
Merve Boluğur, 2 Ekim 2022'de evlendiği DJ Mert Aydın ile 23 Kasım 2022’de tek celsede boşanmıştı.
Öte yandan geçen günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merve Boluğur, 100 milyon TL’lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini açıkladı.
Katar’a da gideceğini belirten Boluğur "Kırmızı halıda yürüyeceğim, çok mutluyum" dedi. Arkadaşlarıyla Nişantaşı’nda görüntülenen Merve Boluğur, muhabirlerle sohbet etti.
MURAT DALKILIÇ KİMDİR?
Sırrı Murat Dalkılıç 7 Ağustos 1983, İzmir’de doğdu. Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu olarak tanınıyor.
2008 senesinde "Kasaba" şarkısıyla müzik dünyasına güçlü bir giriş yaptı ve 2010’da "La Fontaine", "Külah" ile "Dönmem" gibi eserlere yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayımladı. Devamında 2012'den başlayarak ikişer yıl arayla Bir Güzellik Yap, Daha Derine ve Epik adındaki albümlerini piyasaya sürdü.
Bu çalışmalara dâhil edilen "Bir Güzellik Yap", "Kader", "Lüzumsuz Savaş", "Bir Hayli", "Neyleyim İstanbul'u" ve "Derine" gibi şarkılarla Türkiye'deki çeşitli müzik listelerinde başarı yakaladı.
Bugüne dek iki Türkiye Video Müzik Ödülü ve bir Altın Kelebek Ödülü kazanan Murat Dalkılıç, müzik kariyerinin yanı sıra 2014’te Söyle Söyleyebilirsen yarışmasının sunuculuğunu üstlendi ve Sil Baştan dizisinde oyunculuk yaptı.
Murat Dalkılıç 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Kuşadası'nda tamamladı. O dönemde profesyonel basketbolcu olma kararı almıştı. Bir yandan da müziği, resmi ve basketbol haricindeki diğer sosyal aktiviteleri hobi olarak sürdürdü.
2008 yılına gelindiğinde Murat Dalkılıç, ilk EP albümü olan Kasaba ile profesyonel müzik dünyasına adım atmış oldu. Albümdeki dört şarkıdan yalnızca "Kasaba" şarkısına klip çekildi. Klipte Murat Boz da yer almıştı.
Şarkı, birçok listede 1 numaraya ve Türkiye resmî listesinde zirveye kadar çıktı. 2009 yılında Sony Music ile anlaşma imzalayan Dalkılıç, "Pardon" ve "La Fontaine" single çalışmalarını piyasaya sürdü. 2010 yılına gelindiğinde Dalkılıç, ilk stüdyo albümü Merhaba'yı 4 Haziran 2010 tarihinde Sony Music etiketiyle satışa sundu.
Albümden "Külah", "Kıyamadım İkimize", "Merhaba Merhaba", "Dönmem" ve "Çatlat" şarkılarına klipler çekti. "Kıyamadım İkimize" Türkiye resmî listesinde 3 numaraya yükseldi. "Merhaba Merhaba" Kral Pop Top 20 listesinde 26 Şubat 2011'de 1 numaraya, "Çatlat" ise 23 Eylül 2011 tarihinde yine 1 numaraya çıktı.
Ayrıca Dalkılıç bu albümde kendi felsefesini albümün fotoğrafları aracılığıyla gösterdi. 2011 yılında Dalkılıç, Volga Tamöz’ün projesi olan Grup Hepsi ile birlikte "Şık Şık" şarkısına düet yaptı. 2010 yılında verdiği bir röportajda 2011 yazında yeni albüm için çalışmalara başlayacağını belirten Dalkılıç, 2011 Eylül’ünde albüm hazırlıklarına başladı.
2012 Şubat ayında albümü tamamlayarak Mayıs 2012’de 2. stüdyo albümü Bir Güzellik Yap'ı Kaya Müzik etiketiyle çıkardı. Albümden "Bir Güzellik Yap", "Kader", "Lüzumsuz Savaş", "Bir Hayli" ve "Neyleyim İstanbul'u" isimli şarkılara klipler çekti.
"Bir Güzellik Yap" ve "Lüzumsuz Savaş" Türkiye Resmî Listesinde 1 numaraya kadar yükselerek Avrupa listesine girme başarısını gösterdi.
"Bir Hayli" ise Youtube platformunda 43 milyon kez dinlendi. 2014 yılında DMC ile anlaşan Murat Dalkılıç, iki yıllık bir çalışmanın sonrasında DMC etiketiyle 3. stüdyo albümü Daha Derine'yi 24 Haziran 2014'te yayımladı. Albümden "Bu Nasıl Aşk", "Derine", "Kördüğüm", "Yani", "İki Yol" ve "Leyla" adlı şarkılar kliplendirildi.
"Bu Nasıl Aşk" albüm çıkmadan Mayıs ayının sonunda piyasaya sürülmüştü. "Kördüğüm" ise 2015'in başında sadece internette, Ekim 2015’te ise televizyon kanallarında yayımlandı.
2015 yılına gelindiğinde Emrah Karaduman'ın Toz Duman albümüne konuk sanatçı olmuş ve sözü Dalkılıç'a, müziği Karaduman'a ait olan "Kırk Yılda Bir Gibisin" şarkısını seslendirmiştir. Klip, Dalkılıç'ın Kuruçeşme Arena'daki konserinden görüntülerle çekildi.
31 Temmuz 2015 tarihinde DMC şirketinden ayrılarak Poll Production ile sözleşme imzaladı. 5 Temmuz 2016'da çıkan albümün çıkış şarkısının adı olan, sözü ve müziği kendisine ait "Ben Bilmem" şarkısına klip çekti. 18 Ağustos 2017'de Oğuzhan Koç ile "Aşinayız" şarkısını piyasaya sürdü.
Ünlü şarkıcı, uzun süren sessizliğini ‘Son Liman’ isimli eseriyle sonlandırdı. Sözü ve müziği Ara Akan, düzenlemesi Öğünç Başara ve Ara Akan imzasını taşıyan şarkının klibi ve tanıtım görselleri Cem Talu tarafından Los Angeles'ta çekildi.
9 Ekim 2020'de Gig Medya tarafından "Orta Yol" adlı single çalışması yayımlandı. Sözü ve müziği Dalkılıç'a, düzenlemesi Ozan Bayraşa'ya ait olan şarkıya Behzat Uygur yönetmenliğinde bir klip çekildi.
24 Ağustos 2015'te Merve Boluğur ile evlendi. Çift 11 Eylül 2017 tarihinde boşandı.
DİSKOGRAFİ, FİLMOGRAFİ VE ÖDÜLLERİ
Murat Dalkılıç'ın müzik kariyeri, yayımladığı stüdyo albümleri ve EP'lerle şekillenmiştir. Sanatçının ilk EP çalışması olan Kasaba, 2008 yılında müzikseverlerle buluşmuştu.
Ardından ilk stüdyo albümü Merhaba 2010'da, Bir Güzellik Yap 2012'de, Daha Derine 2014'te ve Epik 2016'da yayımlanmıştır. Sanatçı, bu albümlere ek olarak 2019'da Afeta ve gelecekte, 2025'te ise O isimli albümünü yayımlamayı planlıyor.
Televizyon projeleri arasında 2010'da Çok Güzel Hareketler Bunlar ve 2011'de Nuri dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2014 yılında Sil Baştan dizisinde başrol oynamış ve Söyle Söyleyebilirsen yarışmasını sundu.
2020-2021 yılları arasında Menajerimi Ara dizisine konuk oldu. 2022'de ise Maske Kimsin Sen?'de konuk jüri ve Demet Akbağ ile Güldürme Beni programında konuk olarak yer almıştır. Yine 2022'de Çok Güzel Hareketler 2 programına konuk oldu.
İnternet projeleri olarak 2022'de Sen Yaşamaya Bak filminin yapımcılığını üstlenmiş, Recep İvedik 7 filminde konuk oyuncu olmuş ve Sadece Arkadaşız yapımında yer aldı.
Sinema kariyerinde ise 2015'te Mazlum Kuzey'de konuk oyuncu (Doktor), 2016'da Bizans Oyunları'nda başrol (Muhteris) ve 2018'de Dünya Hali'nde (Serdar) rol aldı.
Ödüller açısından zengin bir kariyere sahip olan Murat Dalkılıç, özellikle kariyerinin ilk yıllarında dikkat çekti.
2009 yılında 15. Kral TV Video Müzik Ödülleri, Altın Kelebek Ödülleri ve Boğaziçi Üniversitesi Medya Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödüllerini aldı.
2010 yılında 1. Pal Fm Müzik Ödülleri'nde En İyi Canlı Sahne Performansı ve 16. Kral Tv Video Müzik Ödülleri'nde Radyolarda En Çok Çalınan Şarkı (Kasaba) ödülünü kazandı.
Daha sonraki yıllarda, 2013'te 10. Radyo Boğaziçi Ödülleri'nde En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı ve MGD Altın Objektif'te En İyi Düet (Lüzumsuz Savaş) ödüllerini aldı.
2015 yılında pek çok ödül kazanarak öne çıkmıştır: Zervek Vakfı Ödülleri, Sosyal Altın Medya Ödülleri, Haliç Üniversitesi Ödülleri'nde Yılın/En İyi Erkek Pop Sanatçısı; Ege Üniversitesi Medya Ödülleri'nde En İyi Şarkı (Derine) ve Quality Of Magazine'de En Quality Erkek Sanatçı seçildi.
2016 yılında 23. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri'nden hem En Başarılı Erkek Şarkıcı hem de En Başarılı Şarkı (Kırk Yılda Bir Gibisin) ödüllerini; KKTC 2. Cypaparazzi Ödülleri'nden En İyi Pop Erkek Sanatçı, En İyi Reklam Yıldızı ve En İyi Klip (Ben Bilmem) ödüllerini kazandı.
2017 yılında ise 24. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri'nden Yılın En Başarılı Klip Çalışması (Ben Bilmem) ve 6. TURKMSIC Yılın En'leri Ödülleri'nden Yılın En İyi Erkek Pop Şarkıcısı ödüllerini aldı.