Konyalım şarkısıyla ünlenmişti... Ünlü şarkıcı Nadide Sultan kaza geçirdi! Kanlar içinde paylaştı

Geçtiğimiz günlerde evsizlere ve göçmenlere yemek dağıtan ünlü şarkıcı, yardıma muhtaç insanlarla yakından ilgilenmişti.

DUDAĞI PATLADI

Nadide Sultan, evinde geçirdiği kaza sonrası dudağı patladı. Şarkıcı yaşanan olayla ilgili ve sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı 'Evde kadına yardım ediyordum buzdolabının sebzeliği sıkışmış. Kadına yardım edeyim dedim. O bölme sıkışmış ben de şişelerin olduğu yeri çıkarırken yumrukla sert bir şekilde vurunca yüzüme geldi. Dikiş attılar. Burnumla dudağımın arasında geldiği için 4 dikiş atıldı. Şu anda konuşamıyorum'' ifadelerini kullandı.