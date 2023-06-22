Ünlü şarkıcı neye uğradığını şaşırdı! Sahneye fırlayan hayranı tokat attı

Pop müzik sanatçısı Ava Max, Los Angeles'taki konserinde bir hayranının saldırısına uğradı. Şarkıcı gözünden yaralandı. Saldırgan görevliler tarafından sahneden uzaklaştırıldı.

Ünlü şarkıcı neye uğradığını şaşırdı! Sahneye fırlayan hayranı tokat attı

“Kings & Queens” şarkısını seslendiren Ava Max, dün Los Angeles’taki konseri sırasında, kendisine sarılmak isteyen bir hayranının tokadına maruz kaldı. Ava, aldığı darbeye rağmen şarkısına devam etti. Max’in gözünden yaralandığı belirtildi.

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“BANA ÖYLE SERT VURDU Kİ”

Ünlü şarkıcı konser sonrasında Twitter’da yazdığı mesajda “Bana öyle sert vurdu ki, gözümü çizdi. Bir daha hiçbir konserime gelmeyecek. Fakat Los Angeles’taki hayranlarıma, bu gece muhteşem oldukları için teşekkür ederim” dedi.

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HAYRANLARI DESTEK MESAJI ATTI

Hayranları şarkıcıya destek mesajları attı. Bir hayranı “Bu başına geldiği için çok üzgünüm Ava, seni seviyoruz” dedi. Bir diğeri ise “Daha iyisini hak ediyorsun” yorumunda bulundu. Başka bir pop yıldızı Bebe ise, Pazar günü New York'taki konserinde bir hayranınfırlattığı cep telefonun yüzüne isabet etmesi sonrası yaralanmıştı.

KİBARİYE’Yİ HATIRLATTI

Görüntülerde, Ava Max’in kazara gözüne aldığı darbeye neden olan kişinin özel koruma olduğu görülüyor.

Bu olay, akıllara Kibariye’ye sarılmak için sahneye atlayan bir hayrana müdahale ederken, Kibariye’ye çarparak onu sahneden düşüren korumayı getirdi.


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