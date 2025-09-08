Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil’den sürpriz karar: İsviçre’ye taşınıyor! İşte nedeni?

Nil Karaibrahimgil, reklamcı eşi Serdar Erener ve 10 yaşındaki oğulları Aziz Arif ile birlikte İsviçre’ye taşınma kararı verdi. Aile, yeni bir ev satın alarak yaşamlarının çoğunu artık İsviçre’de sürdürecek.

Mehmet Üstündağ’ın köşesinde yer alan habere göre, çifte yakın kaynaklar, bu kararın temelinde Aziz Arif’in eğitiminin olduğunu belirtti.

Ailenin, İsviçre’nin eğitim sisteminin sağladığı fırsatlardan faydalanmayı istediği ve oğullarının eğitimine büyük ihtimalle orada devam edeceği öğrenildi.

SIK SIK İSTANBUL'A GİDİP GELECEK

Bununla birlikte, Karaibrahimgil sanat kariyerine ve projelerine Türkiye’de devam edecek.

İş için sık sık İstanbul’a gidip gelecek olan ünlü şarkıcı, böylece ailesiyle kariyerini dengede tutmayı planlıyor.

NİL KARAİBRAHİMGİL KİMDİR?

Nil Karaibrahimgil, Türk şarkıcı, söz yazarı ve reklamcıdır. 17 Ekim 1976’da Ankara’da doğdu. Babası, müzik yapımcısı Suavi Karaibrahimgil’dir. Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okudu.

Üniversite yıllarında reklam sektörüne adım attı, çeşitli ajanslarda metin yazarı olarak çalıştı. 2000 yılında ilk albümü Sözlerimi Geri Alamam ile müzik dünyasına giriş yaptı.

Ardından Nil Fm (2004), Tek Taşımı Kendim Aldım (2006), Bir Varmış Bir Yokmuş (2012) gibi albümlerle tanındı. “Pırlanta”, “Bu Mudur?”, “Kanatlarım Var Ruhumda” gibi şarkıları büyük beğeni topladı. Kendine özgü sözleri, neşeli tarzı ve renkli kişiliğiyle dikkat çeker.

Reklamcı Serdar Erener ile evli olan Karaibrahimgil’in Aziz Arif adında bir oğlu var.

Çeşitli markalar için jingle’lar yazdı, televizyon programları yaptı ve sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı.