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Demet Akalın paylaştığı fotoğrafla tartışmaları bitirdi

Demet Akalın kızının babası Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı fotoğrafın altına, 'Hira kime benziyor tartışması bitmiştir' notunu yazdı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 17:15
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Ünlü şarkıcı öyle bir fotoğraf paylaştı ki yapılan tüm tartışmalar son buldu

Demet Akalın paylaştığı fotoğrafla tartışmaları bitirdi
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Şarkıcı Demet Akalın ve iş insanı Okan Kurt 2012 yılında nikah masasına oturmuş, 2014 yılında da kızları Hira dünyaya gelmişti.

Akalın ve Kurt 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanmış, bir süre sonra da yeniden barışmıştı.

Zamanla aralarındaki sorunları aşan çift bir arada yaşama kararı almıştı.

Özel hayatından kesitleri sosyal medya hesabında yayınlayan Demet Akalın hayranlarının 'kızınız size çok benziyor', 'Hira annesinin kopyası' yorumlarını bitirecek bir paylaşıma imza attı.

Hayat arkadaşı Okan Kurt'un çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayan Akalın altına, 'Hira kime benziyor tartışması an itibariyle bitmiştir' notunu düştü.

 

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