Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız attan düşüp hastanelik oldu: Klip çekiminde yürekler ağza geldi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız attan düşüp hastanelik oldu: Klip çekiminde yürekler ağza geldi!

Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız, klip çekiminde kaza geçirdi. Attan düşen sanatçı, hemen hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı Pınar Yıldız, yeni şarkısı 'Cansın'ın klip çekimi sırasında büyük bir tehlike yaşadı.

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Okay Barış’ın düzenlediği şarkının klibi, yönetmen Gökhan Özdemir tarafından Artvin’in eşsiz doğasında çekildi.

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Ancak çekimler sırasında yaşanan talihsiz kaza herkesi korkuttu ve sevilen şarkıcı attan düşerek geçici hafıza kaybı yaşadı.

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Pınar Yıldız hastaneye kaldırıldı. Tedavi sürecinin uzaması nedeniyle yarım kalan klip çekimleri İstanbul’da tamamlandı.

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Kazadan sonra müzik çalışmalarına ara vermeden devam eden Pınar Yıldız, ünlü prodüktör Aerro ile yeni projelere hazırlanıyor.

Sahne performanslarıyla göz dolduran sanatçı, kariyerine devam ediyor.

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“Cansın”, sözleri Sibel Algan, müziği Rif Cohen ve Lenny Ben Basat tarafından yazılan bir eser.

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Pınar Yıldız, çocuklukta voleybolcu olmayı hayal ettiğini, ancak daha sonra müzik eğitimine yöneldiğini belirtmişti. Başarılı şarkıcı Pınar Yıldız, Filenin Sultanları’na ithaf ettiği şarkıyla gündem olmuştu.

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Pınar Yıldız, söz ve müziği Merve Holofter ve Enis Yüzer’e, düzenlemesi Erhan Bayrak’a ait “Dum Taka” şarkısını hayranlarıyla buluşturdu. Ünlü sanatçı, bu şarkıyı Filenin Sultanları’na armağan etti.

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Şarkının klibi için Gökhan Özdemir yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Yıldız, voleybol sahasında dansçılarla hazırladığı özel koreografiyle iddialı bir klibe imza attı. Yıldız, “Ülkemizi gururlandıran Filenin Sultanları için bu şarkıyı yapmaktan onur duyuyorum” dedi.

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Ünlü şarkıcı Pınar Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı şan bölümü mezunudur. Üç yıl ABD’de sahne aldıktan sonra Türkiye’ye dönen Yıldız, sözü Sibel Algan’a, müziği Stephan Saban’a, düzenlemesi Sakiler’e ait “Tamam Pampa” şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu.

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Şarkıcılığın yanı sıra müzik öğretmenliği yapan Pınar Yıldız, öğrencileri ve müzisyen arkadaşlarıyla gönüllü olarak huzurevlerinde ve çocuk esirgeme kurumlarında konserler veriyor.

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Ünlü sanatçının en büyük hayali, Yıldız Tatil Köyü adında yaşlı ve hayvan bakım evi kurmak.

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