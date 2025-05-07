Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'dan yıllar sonra gelen itiraf! Gözyaşları içerisinde anlattı

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca’dan yıllar sonra özel hayatıyla ilgili bir itiraf geldi. Katıldığı programda ünlü bir oyuncusuyla evlilikten döndüğünü itiraf eden Karaca gözyaşlarını tutamadı.

Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Reyhan Karaca’nın açıklamaları duyanların ağzını açık bıraktı. Ünlü şarkıcı, zamanında ünlü bir oyuncuyla evlenmeye karar verdiğini ancak nikah günü yaklaştığında bu karardan vazgeçtiğini itiraf etti.

"ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI…”

O dönemde aldığı bu zor kararı anlatırken duygusal anlar yaşayan Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"İnat ettim. O evlendi, çocuk sahibi oldu. O yüzden hiçbir şey söylemek istemiyorum ama aklıma geliyor tabii ki. Şimdiki aklım olsaydı daha affedici olabilirdim. Bu huyumdan nefret ediyorum, kafam atıyor ve altın vuruş yapıyorum. Üzerinden çok sular aktı. Şimdi görüyorum televizyonda, çok başarılı işler yapıyor."