Ünlü şarkıcı Rita Ora gizli nikahın sebebini açıkladı

2021'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Rita Ora ile yönetmen Taika Waititi, geçtiğimiz yıl evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Ardından Waititi ile gizlice nikâh masasına oturan Ora, geçtiğimiz aylarda evlendiklerini, "Kocam bu yüzüğü alırken iyi bir iş çıkardı" sözleriyle itiraf etmişti.

"EVLİLİK TEKLİFİ EDERKEN DİZ ÇÖKMEDİ"

Mutlu birliktelikleri süren çiftten Rita Ora, 'Glamour'a verdiği röportajda Taika Waititi'nin kendisine nasıl evlenme teklif ettiğine dair konuştu.

Waititi'nin kendisine evlenme teklif ederken dizlerinin üstüne çökmediğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Daha ziyade, 'Seninle evlenmek istiyorum. Haydi, evlenelim' gibiydi" ifadelerini kullandı.

"BUNU GİZLİ TUTMAK İSTEDİM"



Büyük bir düğün yapma fikrinin kendisini korkuttuğunu söyleyen Rita Ora, "Bazı kadınlar o gün gerçekten özel ilgi görmek ister ve herkes farklı. Ve sanırım benim için işimden dolayı her şey çok ilgi odaklı. Bunu gizli tutmak istedim çünkü hayatım ve kariyerim öyle değil" dedi.



Ora, düğünlerini Waititi'nin çocukları da katılabilsin diye albüm çalışmaları arasında ve iki-üç günde planladığını da söyledi.

"YA O ZAMAN OLACAKTI YA DA SONSUZA KADAR BEKLEYECEKTİK"



Ünlü şarkıcı, "Ya o zaman olacaktı ya da sonsuza kadar beklemek zorunda kalacaktık. Üvey çocuklarım olmadan bunu yapmak istemedim. Biz de bir yolunu bulduk ve evlendik. Mükemmel oldu" şeklinde konuştu.



Rita Ora, ayrıca ailesinin törene bir program üzerinden sanal olarak katıldığını da sözlerine ekledi.