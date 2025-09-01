Ünlü şarkıcı sahnede kaza geçirdi

Kaynak: Haber Merkezi

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, sahneye çıkış anında talihsiz bir kaza yaşadı.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, sahneye çıkış anında talihsiz bir kaza yaşadı.

Şarkıcı ayakkabısının topuğunun elbisesine takılması nedeniyle dengesini kaybederek yere kapaklandı.

kandemirr.jpg

Kandemir’in sahneye adım atar atmaz yaşadığı bu beklenmedik düşüş, konser alanındaki izleyiciler arasında kısa süreli şaşkınlık yarattı.

Görevlilerin hızlı müdahalesiyle ayağa kalkan sanatçı, yaşadığı kazayı aldırış etmeden programına devam etti. İlk şarkısını söylemeye başlayan Kandemir, kısa sürede sahne enerjisini toplayarak izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kandemir, yaşadığı düşüşü ti’ye alarak “Sağlam geldim değil mi?” sözleriyle espri yapınca, alan kahkahalarla yankılandı.

Yaşanan talihsiz an sosyal medyada da geniş yankı buldu. Konserden paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi ve çok sayıda yorum aldı.

Son Haberler
Okul çantaları için uzmandan uyarı
Okul çantaları için uzmandan uyarı
İş adamına trafikte kanlı infaz! Kurşun yağdırdılar...
İş adamına trafikte kanlı infaz! Kurşun yağdırdılar...
Borsa günü düşüşle tamamladı (1 Eylül 2025)
Borsa günü düşüşle tamamladı
Paris'te Hadise çıktı: Sosyal medyada beğeni yağdı
Paris'te Hadise çıktı: Sosyal medyada beğeni yağdı
Kahramanmaraş’ta 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu