31 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ajda Pekkan sitem etti: Vallahi gönlümü kırdılar

Ajda Pekkan sitem etti: Vallahi gönlümü kırdılar

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, sahne dansıyla ilgili eleştiriler sonrası artık dans etmeyeceğini açıkladı. Pekkan, "Bana ‘uzaylı gibi dansı var, ne biçim dans ediyor’ diyorlar. Vallahi gönlümü kırdılar" dedi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 10:23
Takip Et

Ünlü şarkıcı sahnede yaptığı dansın eleştirilmesine sitem ederek ''Artık dans etmeyeceğim''dedi

Ajda Pekkan sitem etti: Vallahi gönlümü kırdılar
+
Aa
-

Süperstar Ajda Pekkan, sahne dansıyla ilgili sosyal medyadan gelen eleştirilere daha fazla dayanamadı. Eleştiriler sonrası ünlü sanatçı, "Artık dans etmeyeceğim. Vallahi gönlümü kırdılar" yorumunda bulundu.

Süperstar'ın dans ettiği anlar sosyal medyaya düşmüştü. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Pekkan'ın enerjisine hayranlığını dile getirirken bazı kesimler sanatçının dansını eleştirdi.

Özellikle sosyal medya fenomeni Tansu Dayan'ın Pekkan'ın dansı taklit ettiği video uzun süre gündem olmuştu.

76 yaşındaki Pekkan dansına gelen yorumlar üzerine "Artık dans etmeyeceğim. Bana ‘uzaylı gibi dansı var, ne biçim dans ediyor’ diyorlar. Vallahi gönlümü kırdılar" dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

okur
31.10.2022 11:25
ajda candır.76 yaşında o performans alkışlanır.  
 
Tekin Ertürk
31.10.2022 10:35
Sanatçı değil, şarkıcı.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
1
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
2
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
3
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
4
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
5
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
6
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Taliban'dan Herat'ta Yahudilerden kalma hamam ve sinagogun restorasyonuna izin
7
﻿Taliban'dan Herat'ta Yahudilerden kalma hamam ve sinagogun restorasyonuna izin
﻿Taliban'dan Herat'ta Yahudilerden kalma hamam ve sinagogun restorasyonuna izin
﻿Trabzonsporlu Gomez'e UEFA'dan ağır ceza
﻿Trabzonsporlu Gomez'e UEFA'dan ağır ceza
﻿Trabzonsporlu Gomez'e UEFA'dan ağır ceza
﻿Ozon tedavisi, bakteri ve virüsleri nasıl öldürüyor
﻿Ozon tedavisi, bakteri ve virüsleri nasıl öldürüyor
﻿Ozon tedavisi, bakteri ve virüsleri nasıl öldürüyor
﻿Çin'den ABD'ye net mesaj: Derhal geri çekin
﻿Çin'den ABD'ye net mesaj: Derhal geri çekin
﻿Çin'den ABD'ye net mesaj: Derhal geri çekin
﻿Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı. Şenol Güneş idmanı basına açtı
﻿Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı. Şenol Güneş idmanı basına açtı
﻿Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı. Şenol Güneş idmanı basına açtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.