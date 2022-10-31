Ajda Pekkan sitem etti: Vallahi gönlümü kırdılar

Süperstar Ajda Pekkan, sahne dansıyla ilgili sosyal medyadan gelen eleştirilere daha fazla dayanamadı. Eleştiriler sonrası ünlü sanatçı, "Artık dans etmeyeceğim. Vallahi gönlümü kırdılar" yorumunda bulundu.

Süperstar'ın dans ettiği anlar sosyal medyaya düşmüştü. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Pekkan'ın enerjisine hayranlığını dile getirirken bazı kesimler sanatçının dansını eleştirdi.

Özellikle sosyal medya fenomeni Tansu Dayan'ın Pekkan'ın dansı taklit ettiği video uzun süre gündem olmuştu.

76 yaşındaki Pekkan dansına gelen yorumlar üzerine "Artık dans etmeyeceğim. Bana ‘uzaylı gibi dansı var, ne biçim dans ediyor’ diyorlar. Vallahi gönlümü kırdılar" dedi.