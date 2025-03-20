Ünlü şarkıcı Sertab Erener mahkemelik oldu! Şarkısını paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Ünlü şarkıcı Sertab Erener mahkemelik oldu! Şarkısını paylaştı

Kendisine ait şarkıları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı Sertab Erener mahkemelik oldu.

Sertab Erener, şarkılarını sosyal medya hesabında paylaşınca şarkıların telifi bulunan şirket dava ünlü isme dava açtı.

İZİNSİZ PAYLAŞTIĞI İÇİN DAVALIK OLDU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Sertab Erener şarkılarını sosyal medya hesabından izinsiz paylaştığı için mahkemelik oldu.

Şirket tarafından İstanbul Fikri Sinai Mahkemesine yapılan başvuruda söz konusu 'Lal' ve 'Sakin Ol' isimli albümlerin Sertap Erener tarafından dijital platformlarda paylaşıldığı ancak bu albümlerin teliflerinin kendilerine ait olduğu belirtildi. Şirket sunduğu dilekçede Sertap Erener'in şarkıları sayfasından kaldırmasını ve bir daha koymamasını talep etti.

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