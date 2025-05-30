Ünlü şarkıcı Şimal hayatını kaybetti!

Bir süre önce meme kanserini yenen, ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal'in hayatını kaybettiğini eşi açıkladı.

Bir süre önce meme kanserini yenen, ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal, yaklaşık 8 saat süren başarılı bir operasyonla hayata tekrar tutunmuştu. Şimal, 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda ışın tedavisi görmeye başlamıştı.

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Geçtiğimiz saatlerde Şimal'in vefat ettiği yönünde söylentiler yayılmaya başlamıştı. Bu iddialar üzerine şarkıcının eşi Necati Arıcı, bir açıklama yaparak vefat söylentilerini yalanlamıştı.

Ancak eşi Necati Arıcı, Şimal'in sosyal medya hesabından; "Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, Kuşadası'nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir" ifadelerinde bulundu.

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