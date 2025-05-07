Ünlü şarkıcı Şimal'den hayranlarını kahreden haber! Kanseri yenmiş, beyin tümörüne yakalanmıştı

Meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen ünlü şarkıcı gittiği rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğu ortaya çıkmıştı. Tekrardan hastaneye yatmış ve ameliyata alınmıştı. Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

“TÜM VÜCUDUM TERTEMİZ”

Sonucunu paylaşan ünlü şarkıcı Şimal, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

HASTALIK SONRASI 45 KİLOYA DÜŞTÜ

Operasyonların ardından iyileştiğini söyleyen ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber geldi. Şimal hastalıkları sonrası 45 kiloya düştü.

Ünlü şarkıcı apar topar pazar günü hastaneye kaldırıldı, yoğun bakımda tedavi gören ünlü isim geçtiğimiz gün normal odaya alındı.

“CİDDİ BİR NÖBET GEÇİRDİ”

Şimal'in eşi Necati Arıcı, 2. Sayfa'ya bir açıklama yaparak hayranlarını bilgilendirdi.

Arıcı açıklamasında, "Şimal ciddi bir nöbet geçirdi, sebebi şu an araştırılıyor' ifadelerini kullandı.