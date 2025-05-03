Ünlü şarkıcı Sırrı Süreyya Önder'i anlattı. Yürek yakan sözler

Sırrı Süreyye Önder'in vefatı sonrası Ünlü Şarkıcı Yönetmen Mahsun Kırmızgül paylaşım yaptı. Kırmızıgül, Önder'i tedavi gördüğü hastanede de ziyaret etmişti.

İŞTE MAHSUN KIRMIZGÜL'ÜN O MESAJI:

Seni hep o gülümseyen yüzünle hatırlayacağım… O samimi, içten tavırlarınla, insana güven veren duruşunla… Vicdanınla, merhametinle, insana olan inancınla… Yolsuzluğa hiç bulaşmadan, tertemiz kalabilmiş bir adam olarak…

Seni hep o gülümseyen yüzünle hatırlayacağım…

O samimi, içten tavırlarınla, insana güven veren duruşunla…

Vicdanınla, merhametinle, insana olan inancınla…

Yolsuzluğa hiç bulaşmadan, tertemiz kalabilmiş bir adam olarak…

Barış için hayatını ortaya koyan biri olarak…

Türk… pic.twitter.com/rRIf6L3lCR — Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) May 3, 2025

Barış için hayatını ortaya koyan biri olarak… Türk olduğun halde Kürt halkına sahip çıkan, onların acısını kendi yüreğinde hisseden biri olarak… Yazdığın senaryolarla, yönettiğin filmlerle, söylediğin her sözle bize insan kalmanın ne kadar kıymetli, ne kadar erdemli bir şey olduğunu gösterdin. En son annem vefat ettiğinde beni aramıştın…

“Üzülme kardaşım… Hepimiz bir gün gideceğiz Mahsunum,” demiştin ısrarla. Ama ne yazık ki Sırrı Abi… Sen çok erken gittin. Sırrı Süreyya Önder… Bize çok şey kattın. Sana minnettarız. Ailene ve tüm sevenlerine sabır; hepimize baş sağlığı diliyorum.