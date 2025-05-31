Ünlü şarkıcı Suavi dolandırıcıların tuzağına düştü! Soluğu adliyede aldı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Ünlü şarkıcı Suavi dolandırıcıların tuzağına düştü! Soluğu adliyede aldı

Ünlü şarkıcı Suavi, internet üzerinden yaptığı alışveriş sonrası 20 bin TL dolandırıldığını anlayınca soluğu adliyede aldı.

Ünlü şarkıcı Suavi geçtiğimiz yıl internet üzerinden piyano satın almak istedi. Piyanonun 20 bin TL’lik ücretini ödeyen ünlü isim kargonun gecikmesinden şüphelenerek ilandaki numaraya ulaşmaya çalıştı. Bir türlü numaraya ulaşamayan Suavi, soluğu adliyede aldı.

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SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, ünlü isim ikinci el eşya satışı yapan uygulamadan ürünle ilgili bilgi aldıktan sonra piyanoyu satın aldı. Müzik aletinin 20 bin TL'lik ücretini ödeyen ünlü şarkıcının beklediği kargo bir türlü gelmedi.

Satın aldığı piyanonun gelmemesi üzerine Suavi, ilandaki kişiye ulaşmak istedi, ancak kimseye ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan ünlü şarkıcı savcılığa giderek şikayetçi oldu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şarkıcı 20 bin lirayı gönderdikten sonra bir daha kendisine ulaşılamadığını belirterek mağdur olduğunu söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis ekipleri tarafından tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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