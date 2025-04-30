Ünlü şarkıcı Tayfun’un acı günü! En değerlisini kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Tayfun’un acı günü! En değerlisini kaybetti

Ünlü şarkıcı Tayfun Duygulu annesinin ölümüyle yıkıldı. Duygulu annesi İclal Duygulu'nun vefat ettiğini açıkladı.

'Hadi Yine İyisin' şarkısıyla tanınan Tayfun Duygulu, acı haberle sarsıldı. Ünlü isim annesi İclal Duygulu'nun vefat ettiğini duyurdu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Bugün (30 Nisan 2025) annesini son yolculuğuna uğurlayacak olan Duygulu, "Biricik annemiz 30.04.2005 günü Zincirlikuyu Camii'nden ikindi namazına müteakiben Feriköy Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

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TAYFUN DUYGULU KİMDİR?

1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü grubunda klarnet ve saksafon çalarak sahnelere adım attı. 1991 yılında, klip yönetmenliğini Barış Manço'nun üstlendiği Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu. Söz ve bestesi kendisine ait olan ve Kerim Tekin'in seslendirdiği Kar Beyazdır Ölüm şarkısı başta olmak üzere söz ve besteleriyle ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller aldı. Konservatuvar yıllarında viyolonsel ve piyano, üniversitede klarnet eğitimi aldı. Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun oldu.

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