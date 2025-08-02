Ünlü şarkıcı trafik kazası geçirdi! Yaralılar var

Ünlü müzisyen Çağan Şengül ve vokal ekibini taşıyan minibüs, Anadolu Otoyolu Düzce Kaynaşlı gişeleri yakınında bariyerlere çarptı. Kaza sonucu Çağan Şengül dahil 7 kişi yaralandı.
Kaynaşlı gişeleri Ankara istikametinde otoyol yol ayrımında, Şengül ve vokal grubunu taşıyan S. H. idaresindeki 34 LM 9914 plakalı minibüs bariyerlere çarptı.
Kazada Şengül ile Mehmet Ali Ö, Mehmet Ali B, Mehmet Enes G, Zeynep D, Deniz Ulaş B. ve sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, otoyol jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çağan Şengül’ün ikinci albümünden ilk şarkı yayında!
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.