Ünlü şarkıcı trafik kazası geçirdi! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: AA
Ünlü şarkıcı trafik kazası geçirdi! Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde müzisyen Çağan Şengül ve vokal grubunu taşıyan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ünlü müzisyen Çağan Şengül ve vokal ekibini taşıyan minibüs, Anadolu Otoyolu Düzce Kaynaşlı gişeleri yakınında bariyerlere çarptı. Kaza sonucu Çağan Şengül dahil 7 kişi yaralandı.

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Kaynaşlı gişeleri Ankara istikametinde otoyol yol ayrımında, Şengül ve vokal grubunu taşıyan S. H. idaresindeki 34 LM 9914 plakalı minibüs bariyerlere çarptı.

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Kazada Şengül ile Mehmet Ali Ö, Mehmet Ali B, Mehmet Enes G, Zeynep D, Deniz Ulaş B. ve sürücü yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, otoyol jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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