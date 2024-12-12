Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir anne oldu!

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir anne oldu!

'Aradan Çok Yıllar Geçti', 'Ah Ellerim Kırılaydı', gibi dillere pelesenk şarkılarıyla hafızalara kazınan Tuğçe Kandemir'den müjdeli haber geldi. Kandemir anne oldu.

Kendine has tarzı ve sempatik tavırları ile adını geniş kitlelere duyuran Tuğçe Kandemir'den müjdeli haber geldi.

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Abdullah Karatay'la dünyaevine giren Tuğçe Kandemir anne oldu. Bu sabah saatlerinde bebeğini kucağına alan ünlü şarkıcı bebeğine 'Demir' ismini verdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Doğum sonrası ameliyathaneden bebeği ile ilk karesini yayınlayan Tuğçe Kandemir kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü isme 'Allah analı babalı büyütsün', 'Sağlıkla büyüsün inşallah' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Doğumdan önce de paylaşım yapan Kandemir, "9 aylık harika bir serüvenin sonuna geldik. Allah'ın izniyle minik Demir yarın sabah kollarımızda olacak inşallah. Duygular şelale... Bol bol dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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