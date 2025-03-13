Ünlü şarkıcı ve gizemli sevgilisinden Venedik paylaşımı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı ve gizemli sevgilisinden Venedik paylaşımı

Ünlü şarkıcı Dorian Popa, uzun süreli ilişkisini sonlandırmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı. Popa ve sevgilisi, romantik bir tatil için Venedik’i seçerken, gizemli genç kadının kimliği merak uyandırdı.

Rumen şarkıcı ve influencer Dorian Popa, 11 yıllık ilişkisinin bitmesinin ardından hayatında yeni bir sayfa açtı. Ünlü isim, özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutsa da, son dönemde yeni bir ilişki içinde olduğunu doğruladı. Popa, gizemli sevgilisiyle Venedik sokaklarında romantik anlar yaşarken görüntülendi.

Çift, turistik kentin dar sokaklarında el ele yürürken objektiflere takıldı. Popa, sosyal medya hesaplarından Venedik tatilinden kareler paylaşırken, sevgilisinin kimliğini gizli tutmayı tercih etti. Ancak Rumen basınında yer alan haberlere göre, genç kadın tıp fakültesinde öğrenci. Uzun siyah saçları ve fit fiziğiyle dikkat çeken Popa’nın sevgilisi, ona duyduğu yoğun aşkı hareketleriyle de belli etti.

pwyxnze5ytkzzmrhmdvlytm4nmyxzguzmzzkmmflztlh-thumb.jpg

"HAYATIMDA ÖZEL BİRİ VAR"

Ünlü şarkıcı, Romanya basınına verdiği röportajda ilişkisinin detaylarına dair açıklamalarda bulundu. "Zaman geçti ve her şey doğal bir şekilde gelişti. Hayatın akışında ilerlemek gerekiyor ve şu anda hayatımda özel biri var" diyen Popa, aşk hayatındaki yeni dönemden oldukça memnun olduğunu belirtti.

Ancak evlilik ve çocuk planları konusunda temkinli konuşan Popa, henüz bu tür bir adım için hazır olmadığını dile getirdi. "Şu an evlilik ve çocuk düşüncesine uzak duruyorum. Ama tabii ki hayatım boyunca aile kavramına değer verdim. Doğru zaman geldiğinde, Tanrı bana en doğru yolu gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Romanya'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Popa, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla ilgili açıklamaları dikkat çekerken, hayranları yeni sevgilisinin kim olduğunu merakla bekliyor.

zyz3ptgwmczoyxnopwi5ywvjmzi1ywnjnwe1zjyyzmm0yznhmtu3otk3mmi0-thumb.jpg

Son Haberler
Beşiktaş - Galatasaray maçını yönetecek hakemin ismi öne çıkıyor
Beşiktaş - Galatasaray maçını yönetecek hakemin ismi öne çıkıyor
Yapay zekanın son perdesi: İtaat etmiyor, komut beklemiyor, kendi kararını alıyor!
Yapay zekanın son perdesi: İtaat etmiyor, komut beklemiyor, kendi kararını alıyor!
Ünlü şarkıcı ve gizemli sevgilisinden Venedik paylaşımı
Ünlü şarkıcı ve gizemli sevgilisinden Venedik paylaşımı
Galatasaraylılardan Tugay Kerimoğlu'na Mourinho tepkisi
Galatasaraylılardan Tugay Kerimoğlu'na Mourinho tepkisi
Kayakta büyük skandal: Elbiselerini değiştirip birinci oldular
Kayakta büyük skandal: Elbiselerini değiştirip birinci oldular