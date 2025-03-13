Ünlü şarkıcı ve gizemli sevgilisinden Venedik paylaşımı

Rumen şarkıcı ve influencer Dorian Popa, 11 yıllık ilişkisinin bitmesinin ardından hayatında yeni bir sayfa açtı. Ünlü isim, özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutsa da, son dönemde yeni bir ilişki içinde olduğunu doğruladı. Popa, gizemli sevgilisiyle Venedik sokaklarında romantik anlar yaşarken görüntülendi.

Çift, turistik kentin dar sokaklarında el ele yürürken objektiflere takıldı. Popa, sosyal medya hesaplarından Venedik tatilinden kareler paylaşırken, sevgilisinin kimliğini gizli tutmayı tercih etti. Ancak Rumen basınında yer alan haberlere göre, genç kadın tıp fakültesinde öğrenci. Uzun siyah saçları ve fit fiziğiyle dikkat çeken Popa’nın sevgilisi, ona duyduğu yoğun aşkı hareketleriyle de belli etti.

"HAYATIMDA ÖZEL BİRİ VAR"

Ünlü şarkıcı, Romanya basınına verdiği röportajda ilişkisinin detaylarına dair açıklamalarda bulundu. "Zaman geçti ve her şey doğal bir şekilde gelişti. Hayatın akışında ilerlemek gerekiyor ve şu anda hayatımda özel biri var" diyen Popa, aşk hayatındaki yeni dönemden oldukça memnun olduğunu belirtti.

Ancak evlilik ve çocuk planları konusunda temkinli konuşan Popa, henüz bu tür bir adım için hazır olmadığını dile getirdi. "Şu an evlilik ve çocuk düşüncesine uzak duruyorum. Ama tabii ki hayatım boyunca aile kavramına değer verdim. Doğru zaman geldiğinde, Tanrı bana en doğru yolu gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Romanya'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Popa, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla ilgili açıklamaları dikkat çekerken, hayranları yeni sevgilisinin kim olduğunu merakla bekliyor.