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Emre Altuğ "Bıyıkları yeni terlemiş bir Emre bırakıyorum"

Şimdilerde Yalı Çapkını adlı dizide izlediğimiz Emre Altuğ, sosyal medyada eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günü takipçilerini lise yıllarına götürdü.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 23:21
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ lise yıllarına götürdü

Emre Altuğ ''Bıyıkları yeni terlemiş bir Emre bırakıyorum''
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Emre Altuğ sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerini yıllar öncesine götürmekten de geri durmayan Emre Altğu, Instagram'ın TBT akımına uydu ve bu defa sevenlerini lise yıllarına götürdü. 

İlerleyen yaşına rağmen fiziğini korumayı başaran Altuğ, şimdilerde AVM olduğunu söylediği lisesinde çekilmiş bir karesini: 

"Buraya bıyıkları yeni terlemiş bir Emre bırakıyorum 86 ya da 87 yılında şimdi avm olan okulumda! #şişliterakkilisesi Nasıl? #tbt" notuyla paylaştı.

Emre Altuğ'un bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni alırken, sevenleri yıllar geçmesine rağmen genç kalmayı başarmış şarkıcıya övgü dolu sözler sarf etti.

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