Ünlü şarkıcı Yaşar İpek ölümden döndü! Alevlerin ortasında kaldı: Yanıyordum, resmen yanıyordum

İzmir’in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana yayılan yangın nedeniyle kapanan İzmir-Çeşme kara yolu, öğle saatlerinde çift yönlü trafiğe açıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ve Ödemiş’teki yangınlarla ilgili, “Yangını kısa sürede kontrol altına alacağız. Alevler otoban bölgesinde sıkıştırıldı. Otobanı trafiğe açacağız. Yangına müdahalemiz sürüyor. Yaklaşık 1100 araç ve binlerce personelle çalışıyoruz. Hem karadan hem havadan kesintisiz mücadele ediyoruz. Yoğun bir çaba içindeyiz. Yangınlar insan kaynaklı değil, elektrik hatlarından kaynaklandı.” dedi.

Yangında insanlar ve hayvanlar kurtarılmaya çalışılırken, bölgeden gelen acı görüntüler yürekleri sızlatıyor. Yangının ortasında kalan isimlerden biri de şarkıcı Yaşar İpek’ti.

Aracıyla seyir halindeyken duman ve alevlerin arasında kalan İpek, o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabında paylaştı.

“Yanıyordum, resmen yanıyordum” diyerek yaşadığı korkuyu dile getiren İpek’in videosu kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

YAŞAR İPEK KİMDİR?

1979’da Diyarbakır’da doğan Yaşar İpek, 5 yaşında ailesiyle İstanbul’a taşındı. Müziğe ve sinemaya küçük yaşta adım atan İpek, 9 sinema filminde çocuk yıldız olarak rol aldı.

1986’da “Öksüzler,” 1988’de “Acı” ve aynı yıl “Es Deli Rüzgar” filmleriyle adından söz ettirdi. Bu filmlerde Emrah’ın çocukluk karakterini canlandırdı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yaşar İpek, 2017’de Pdnd Müzik etiketiyle ilk single’ı “Yalnız Kalacaksın”ı çıkardı.

2018’de şarkıcı Seren Serengil ile evlenen İpek, 2020’de boşandı. Emrah ile akrabalık sorusuna ise, “Babaannemin ikinci evliliğinden olan eşinin çocuğudur, kan bağımız yok,” diyerek açıklık getirdi.

İpek, geçen yıl Aralık ayında evinde ani şekilde kaybettiği kardeşi Işık İpek'in vefatının ardından müziği bırakma kararı aldı. İpek, kısa süre içinde kendisine yeni bir şirket kurarak sektör değiştirdi.