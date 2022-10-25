Aleyna Tilki yeni şarkısının klibinde hemşire oldu

22 yaşındaki şarkıcı, Aleyna Tilki Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına yeni şarkısının müjdesini verdi. Aleyna Tilki, 28 Ekim Cuma günü çıkacak olan yeni şarkısı ‘Tanırım İntiharı’ klibinden ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Aleyna Tilki paylaşımına ''Uzun zaman sonra ilk Türkçe şarkım 5 gün sonra yayında'' notunu düştü. Hasta yatağında poz veren şarkıcı Instagram’da paylaştığı bu karede yer olarak Şişli’deki psikiyatri hastanesi Lape'yi işaretledi.
'KLİP ÇEKİMİ BOYUNCA AĞLADIM'
Aleyna Tilki, hikayesinde paylaştığı fotoğrafa da 'Klip çekimi boyunca ağladım. Çok üzücü bir şarkı yaptım galiba' notunu düştü.
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