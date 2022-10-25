25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Aleyna Tilki yeni şarkısının klibinde hemşire oldu

Aleyna Tilki yeni şarkısının klibinde hemşire oldu

Aleyna Tilki, yeni klibi 'Tanırım İntiharı' ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 22 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeyi verdi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 09:39
Takip Et

Ünlü şarkıcı yeni şarkısının klibini hemşire kıyafeti ile çekti

Aleyna Tilki yeni şarkısının klibinde hemşire oldu
+
Aa
-

22 yaşındaki şarkıcı, Aleyna Tilki Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına yeni şarkısının müjdesini verdi. Aleyna Tilki, 28 Ekim Cuma günü çıkacak olan yeni şarkısı ‘Tanırım İntiharı’ klibinden ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Aleyna Tilki paylaşımına ''Uzun zaman sonra ilk Türkçe şarkım 5 gün sonra yayında'' notunu düştü. Hasta yatağında poz veren şarkıcı Instagram’da paylaştığı bu karede yer olarak Şişli’deki psikiyatri hastanesi Lape'yi işaretledi.

'KLİP ÇEKİMİ BOYUNCA AĞLADIM'

Aleyna Tilki, hikayesinde paylaştığı fotoğrafa da 'Klip çekimi boyunca ağladım. Çok üzücü bir şarkı yaptım galiba' notunu düştü.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
1
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
2
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
3
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
4
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
5
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İstanbul Barosu seçimlerinde Sedat Peker'in oyları 25 kat arttı
6
﻿İstanbul Barosu seçimlerinde Sedat Peker'in oyları 25 kat arttı
﻿İstanbul Barosu seçimlerinde Sedat Peker'in oyları 25 kat arttı
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
7
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿Tarihte bugün 25 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 25 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 25 Ekim'de ne oldu?
﻿Osmaniye’deki ormanları 3 gündür yanıyor
﻿Osmaniye’deki ormanları 3 gündür yanıyor
﻿Osmaniye’deki ormanları 3 gündür yanıyor
﻿Ayva kabuğu çayı neye iyi geliyor?
﻿Ayva kabuğu çayı neye iyi geliyor?
﻿Ayva kabuğu çayı neye iyi geliyor?
﻿Banka genel müdürleri Bakan Nebati ile görüştü. Toplantıda TCMB Başkanı yoktu
﻿Banka genel müdürleri Bakan Nebati ile görüştü. Toplantıda TCMB Başkanı yoktu
﻿Banka genel müdürleri Bakan Nebati ile görüştü. Toplantıda TCMB Başkanı yoktu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.