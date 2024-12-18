Ünlü Şarkıcı Yonca Evcimik hayatının şokunu yaşadı

Şarkıcı Yonca Evcimik organizatörlerin oyununa geldi. Amerika turnesine çıkan Evcimik'in 16 Aralık tarihinde New York'ta vereceği konserin iptal edildiği açıklanmıştı.

Drom NYC isimli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Drom'da düzenlenecek Yonca Evcimik etkinliğinin, sanatçı ve ekibinin öngörülemeyen ve profesyonel olmayan davranışları nedeniyle iptal edildiğini üzülerek bildiririz" denilmişti.

Yonca Evcimik gelişmeyle ilgili yaşadığı şaşkınlığı Günaydın'dan Ömer Karahan'a anlattı.

Bu konserden haberinin bile olmadığını söyleyen Evcimik, "Aylar önce Amerika turne takvimimi sosyal medyamda paylaştım. Takvimimde yer almayan ve duyurmadığım hiçbir konser tarihi ve mekanıyla iş ilişkim yoktur."

"İşin organizasyon kısmında benim onayım dışında gerçekleşen durumlarla ilgili bana değil, o işi yapanlara soru sorulması lazım. 45 yıllık meslek hayatımda işime ve dinleyicime saygım tartışılamaz!" dedi.