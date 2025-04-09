Ünlü şarkıcı yüz gençleştirme ameliyatı oldu! Son hali şoke etti

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Ünlü şarkıcı yüz gençleştirme ameliyatı oldu! Son hali şoke etti

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz yüz gençleştirme operasyonu için Samsun'a gitti. Dinçöz'e ünlü bir estetik uzmanı tarafından ‘alt yüz gençleştirme operasyonu' yapıldı. Dinçöz'ün son hali herkesi şoke etti.

Dinçöz, Serkan Kodaloğlu’dan ayrıldıktan sonra soluğu Miami’de almıştı. Dinçöz ülkeye geri dönerek gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girmişti.

Ünlü şarkıcı yüz gençleştirme ameliyatı için, Samsun'a gitti. Ünlü isim son hali herkesi şoke etti.

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SON HALİ ŞOKE ETTİ

Dinçöz'e ünlü bir estetik uzmanı tarafından ‘alt yüz gençleştirme operasyonu' yapıldı. Petek Dinçöz, operasyonun ardından sosyal medya hesabından yeni halini paylaştı. Ünlü ismin estetik operasyon paylaşımı yoğun ilgi gördü.

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Dinçöz paylaşımında, "Hayati hocama geleli bir ay geçti. Kendime güvenim tam olunca saçlarımı değiştirdi, yüzümde ufak tefek dokunuşlar yaptı. Hayati hocamın elleri sihirli. Çok mutluyum. Kendisine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

“YENİ YÜZÜNÜ GÜLE GÜLE KULLANSIN”

Prof. Dr. Hayati Akbaş ise, "Petek Hanım zaten çok güzel bir kadın. Güzeli daha güzel yapmak benim için zor olmadı. Sonucu ben de çok beğendim. Yeni yüzünü güle güle kullansın" diye konuştu.

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