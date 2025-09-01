Ünlü şarkıcı Zara 90 günde 16 kilo verdi! Sabun detayı dikkat çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Zara 90 günde 16 kilo verdi. Hiçbir şey yemediğini söyleyen Zara’nın sabun detayı dikkat çekti.

Son dönemde aldığı kilolardan kurtulmaya çalışan ünlü şarkıcı Zara, diyet yaparak 90 günde 16 kilo verdi. Kilosu yüzünden eleştirilerin ortağına yerleşen ünlü şarkıcı diyet yaptığı sürece hiçbir şey yemediğini söyledi.

0x0-1753967780142.webp

16 KİLO BİRDEN VERDİ

49 yaşındaki Zara kısa sürede aralıklı oruç sayesinde kilo verdi. 90 günde 16 kilo veren Zara "Birçok özenli hazırlanmış sofralara oturmadım, geçerken masanın kenarından bir besine dokunmadım, ısrar edilse de tadına bakmadım" ifadelerini kullanmıştı.

30 Ağustos akşamı Gülnar Belediyesi ve Fuya Grup organizasyonu tarafından düzenlenen Kültür ve Yöresel Ürünler festivalinde sahne alan Zara, konser öncesi Snob Magazin muhabirleriyle sohbet etti.

9i.webp

"Çok kıymetli bir 90 gün geçirdik. Çünkü hiçbir şey yemedim" diyen Zara ilginç ifadeleriyle dikkat çekti.

Zara konuşmasında "Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim. Dolayısıyla benim için çok zordu. Değerli halkımız ‘Artık seni böyle görmek istiyoruz. Sahnedeki halin nedir öyle’ dedikçe onlar ben de gaza geldim. Onlar ne istiyorsa onu yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

89.webp

.webp

