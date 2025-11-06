Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak, Nişantaşı'nda görüntülendi. Son dönemde fazla kilo kaybettiğini ve bu durumdan memnun olmadığını söyleyen Ortak, “Yoğun çalıştığım zaman yemek yiyemiyorum. Yemek yemediğimde bu hale geliyorum. Bir hafta yemediğimde 50 kilonun altına düşüyorum” dedi.

İdeal kilosunun 52- 53 olduğunu ifade eden Züleyha Ortak, tekrardan ideal kilosuna geleceğini karbonhidrat ağırlıklı beslendiğini söyledi.

'ZAYIF OLMAYI KİMSEYE ÖNERMİYORUM'

Züleyha Ortak, “Bu aralar kıyafetlerim çok bollaştı. 34 bedenden bile aşağı düştüm. Sürekli terzideyim, adeta terziye çalışıyorum diyebilirim. Bu kadar zayıf olmayı kimseye önermiyorum. Bu durumdan ben de mutlu değilim. En az 2 kilo aldığımda ideal kiloma ulaşacağım” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ünlü sanatçının son halini görenler sosyal medyada; 'fazla zayıflamış', 'fazla zayıflık iyi değil' gibi yorumlarda bulundu.