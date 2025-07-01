Ünlü şarkıcıdan ağızları açık bırakan aşk itirafı! Squid Game'in 120 numaralı oyuncusuna kalbini kaptırmış

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcıdan ağızları açık bırakan aşk itirafı! Squid Game'in 120 numaralı oyuncusuna kalbini kaptırmış

Ünlü şarkıcı Ayşe Akın, Squid Game'in yıldız oyuncusu ile aşk yaşadığını ilişkisi için Kore’ye taşınıp, Korece öğrendiğini itiraf etti.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın ölümünün ardından 10 yıl Anoreksiya Nervoza ile mücadele ettiğini açıklayan ünlü şarkıcı Ayşe Akın yaptığı aşk itirafıyla gündeme bomba gibi düştü.

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2010 yılında Belçika Güzeli seçilen Akın, kariyer hayatında şarkıcılığa ve oyunculuğa yöneldi. Ünlü şarkıcı Netfilix’in popüler dizisi Squid Game'in yıldız oyuncusu Sung Hoon ile aşk yaşadığını açıkladı.

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MEĞER 120 NUMARALI OYUNCUYLA AŞK YAŞAMIŞ!

Akın gönlünü Squid Game’in 120 numaralı yıldız oyuncusu Sung Hoon'a kaptırdığını itiraf etti.

KORE’YE TAŞINIP KORECE ÖĞRENDİ

İlişkisi için ciddi adımlar atan Akın, 1,5-2 yıl boyunca Güney Kore'de yaşadığını ve bu süreçte Korece öğrendiğini de söyledi. Açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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