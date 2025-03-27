Ünlü şarkıcıdan eyleme katılan öğrencilere destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülkenin birçok yerinde eylemler düzenlenmeye devam ederken eyleme katılan bazı öğrenciler tutuklandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şarkıcı Hadise, üniversite öğrencilerinin serbest bırakılmasını söyleyen bir mesaj paylaştı.

19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklanmıştı. Tutuklanma kararıyla birlikte ülke genelinde protesto gösterileri başladı.

Öte yandan Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak eylem yapan sürdüren bazı üniversite öğrencilerinin tutuklandığı öğrenildi.

"ONLARIN SESİNİ DUYALIM"

Şarkıcı Hadise de öğrencilerin serbest bırakılmasına yönelik paylaşımda bulundu. Hadise, açıklamasında, "Gençlerin özgür düşünceleriyle yürüyüş yaparken gözaltına alınması içimi sızlatıyor. Aralarında 18 yaş altı çocuklar da var. Onların sesini duyalım ve hayatlarını umut dolu şekillendirmelerine yardımcı olalım. Lütfen gençleri serbest bırakın..." ifadelerini kullandı.