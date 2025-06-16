Ünlü şarkıcıdan sahnede aşk ilanı

Macaristan’ın sevilen sesi Radics Gigi, sahne sonrası aldığı sürprizle gündeme geldi. Şarkıcının müzik yapımcısı sevgilisi Macko Miklos, konser çıkışında dev bir çiçek buketiyle Gigi’yi karşıladı. Gigi, “Sanırım çok şanslıyım” diyerek mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.

Bir süredir birlikte olan çift, kısa süre önce aynı eve taşındı. Arkadaşlarına göre Gigi, sevgilisiyle birlikte hiç olmadığı kadar mutlu. Mackó Miklós, sadece sahne arkasında değil, ekran önünde de yanında. İlkbaharda yayınlanan A Nagy Duett programının tüm çekimlerinde Gigi’yi yalnız bırakmadı.

Çift, yoğun iş temposuna rağmen kısa süre önce İtalya’nın Amalfi kıyılarında romantik bir tatil yaptı. Gigi’nin paylaşımı altındaki yorumlarda ise en çok dikkat çeken mesajlardan biri Miklos’un yazdığı "Sana tapıyorum" oldu. Bu samimi ifade, şarkıcının hayranları arasında da büyük ilgi uyandırdı.