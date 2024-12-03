Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf

Ünlü pop yıldızı Peter Andre, eski eşi Katie Price ile birlikte dünyaya gelen kızı Princess'in, birlikte kaydettikleri şarkının ardından sahneye çıkmakta zorlandığını ve özgüven eksikliği yaşadığını açıkladı.

Mysterious Girl şarkısıyla tanınan 51 yaşındaki Peter Andre, müzikle ilgilenen çocuklarını desteklemeye devam ediyor. 17 yaşındaki Princess ile birlikte şarkı yazıp kaydettiklerini belirten Andre, kızı için her zaman “Asla seni zorlamam, eğer yapmak istersen yaparsın” şeklinde bir yaklaşım sergilediğini söyledi. Ancak sahneye çıkma konusunda biraz çekingen olduğunu da ekledi. Andre, “Princess güzel bir sese sahip ama sahneye çıkmakta biraz özgüven eksikliği var” dedi.

Peter Andre, 19 yaşındaki oğlu Junior ile de müzik kariyerine adım attı. Junior, Columbia Records ile anlaşarak "Only One" adlı şarkısını yayınlamış ve iTunes’ta 1 numaraya yükselmişti. Peter, oğlu için de gurur duyduğunu belirterek, "Junior çok çalışarak bu başarıyı elde etti" ifadelerini kullandı.

Peter Andre, ikinci eşi Emily ile 10 yaşındaki Amelia, 8 yaşındaki Theo ve 8 aylık Arabella adında üç çocuğa daha sahip. Bu çocukları ise medyanın ilgi odağından uzak tutuyorlar. Aile, çocuklarının özel hayatlarını gizlilik içinde sürdürmeyi tercih ediyor.

Peter Andre’nin müzik yolculuğunda, hem kariyerinin zirvesine çıkmış bir sanatçı olarak hem de ailesine verdiği destekle önemli bir denge kurduğu görülüyor.

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