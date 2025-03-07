Ünlü şarkıcıdan tüyler ürperten itiraf! Yetiştirme yurdunda yaşadıklarını böyle anlattı

Esra Ezmeci’nin YouTube programına konuk olan ünlü şarkıcı Doğuş hayat hikayesiyle herkesi hüzünlendirdi.

HAYAT HİKAYESİ YÜREK BURKTU

Çocukluğuna dair açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı Doğuş'un hikayesi yürek burktu. Ünlü isim, şu ifadere yer verdi:

"Anne baba ayrıldı, bir müddet babamda yaşadım. Oteller, sokaklar... Sonra büyükanneme verildim, o da bakmadı bana. Bana şey derdi, 'Ekmeği çok ye, yemeği az ye' derdi."

"USTURAYLA KOLUMU KESTİ”

Ardından Doğuş, "O zamanlar yurtlar çok acımasızdı. Altıma kaçırdım diye çalışan hademedelerden biri usturayla kolumu kesmişti. Sonra kaçtım yurttan" açıklamasında bulundu.

"MEKANI CEHENNEM OLSUN!"

Yurttan kaçtıktan sonra Almanya'dan dedesinin geldiğini ifade eden Doğuş, dedesi için ağır bir ifadeler kullandı. "Mekanı cehennem olsun!" dedi. Ezmeci nedenini sorunca ünlü şarkıcı, "O da bana kalsın" cevabını verdi.

"O GELİNCE EVDEN KAÇTIM"

Esra Ezmeci "Size şiddet mi uyguladı?" diyerek tekrar ünlü şarkıcıya sordu. Doğuş ise, "Bunun bende kalması daha uygun olur. Ben kaçtım evden zaten, dedem gelince kaçtım. Toprağı cehennem olsun" ifadelerini kullandı.