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Haluk Levent, annesiyle olan anısını paylaştı sosyal medya yıkıldı

Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından annesiyle olan bir anısını paylaştı. Yatağa bağımlı annesinin gizlice konserine geldiğini söyleyen Levent, "Oğlum konserinde çok bağırıyorsun" dediğini de söyledi

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 15:01
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Ünlü şarkıcının annesi ile olan anısını paylaşması sosyal medyada olay oldu

Haluk Levent, annesiyle olan anısını paylaştı sosyal medya yıkıldı
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Rock müziğinin efsane ismi Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap ekibiyle birçok ihtiyaç sahibinin imdadına yetişiyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan ünlü şarkıcı annesiyle olan anısını takipçileriyle paylaştı.

"OĞLUM ÇOK BAĞIRIYORSUN"

Haluk Levent resmi Twitter hesabından "Yıl 2017. Annem yatağa bağımlıydı. Adana konserime gelmek istemiş ve ablama da "Bak Haluk'a söyleme kızar bana" demiş. Arkalardan bir yerden izletmişler konserimi. Konser bitimi söylediler bana. Biraz kızdım tabii. Neyse sordum ona; "Anam nasıldı konser?" "Oğlum çok bağırıyorsun" dedi" sözleriyle hayranlarının yüzünde tebessüm oluşturdu.

 

ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları Levent'in paylaşımını alıntılayarak esprili yorumlarda bulundu.

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