Hadise'nin annesi kızına destek olmak için Türkiye'ye geliyor

Hürriyet gazetesinden İsmail Albayrak'ın haberine göre ünlü şarkıcının Belçika’da yaşayan annesi Gülnihal Açıkgöz, boşanma sürecinde kızının yanında olmak için önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecek. Açıkgöz, Dinçerler’le birlikte yaşadığı evden ayrılıp, evlenmeden önceki eski evine dönen Hadise’nin yanında bir süre kalacak. Gülnihal Açıkgöz’ün, Mehmet Dinçerler’in annesi Nezihe Dinçerler’le de görüşeceği iddialar arasında.

Mayıs ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinde sona gelindi. Ünlü şarkıcı 14 Eylül'de avukatı aracılığı ile Beykoz Adliyesi'ne başvurarak eşine boşanma davası açtı. Bunun üzerine Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatları boşanma davası için bir araya geldi.

TAKILARI GERİ İSTEDİ

Mehmet Dinçerler boşanmak için Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı 3 milyonluk yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istedi. 2. Sayfa'nın haberine göre; aile arasında gerçekleşen törende Hadise'ye dünyaca ünlü bir markanın 75 bin dolarlık bileziği, 10 tane 5'i 1 yerde, pırlanta kolye, toplam değeri 250 bin TL olan bilezikler takıldı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler nikahın ardından İbrahim Çelikkol'un kirası 50 bin TL olan Riva'daki evinde yaşamaya başlamıştı. Ayrılık kararı sonrası Mehmet Dinçerler evi terk etti. Eşyaların tümünü değiştiremeye hazırlanan Hadise, kira sözleşmesini kendi üstüne aldıktan sonra aynı evde yaşamaya devam edecek.