Ünlü şarkıcının canlı yayında sergilediği ev başkasının çıktı! Dedikodu kazanları kaynamaya başladı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Ünlü şarkıcının canlı yayında sergilediği ev başkasının çıktı! Dedikodu kazanları kaynamaya başladı

Oyuncu ve sunucu Evrim Akın, ünlülerin evlerinde yaptığı röportaj serisinde şarkıcı Sibel Bilgiç'in evine konuk oldu. Şarkıcı Sibel Bilgiç'in, canlı yayında sergilediği evinin başkasına ait olduğu program için arkadaşından ödünç aldığı iddia edildi.

90'lı yılların efsanevi sanatçısı Sibel Bilgiç, geçtiğimiz günlerde evinin kapılarını ünlü oyuncu Evrim Akın'a açmıştı. Bilgiç'in evi hakkında ilginç dedikodular gündeme geldi. Bilgiç'in 'evim' diye sergilediği evin başkasına ait olduğu ileri sürüldü.

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Söz konusu iddiayı Sabah'tan Bülent Cankurt şu ifadelerle köşesine taşıdı:

"Programın yayınlanmasının hemen ardından sanat ve sosyete kulislerinde dedikodu kazanları kaynamaya başladı! Aralarında daha önce Sibel Bilgiç'in Kuruçeşme Parkı'nın karşısındaki evini görenlerin olduğu sanat ve sosyete çevresinden kişiler, çekim yapılan evin, Sibel Bilgiç'in evi olmadığını konuşuyor! Sibel Bilgiç, bu çekim için arkadaşının evini ödünç istemiş.

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EVİ KENDİ EVİ GİBİ GÖSTERMİŞ

Evinden de birkaç parça eşya götürüp evi kendi evi gibi göstermiş. Eğer konuşulanlar doğruysa; Sibel Bilgiç, niye böyle bir şey yaptı anlayamadım. Kendi evini göstermeye mi utanıyor acaba? Ama öyleyse bu programı kabul etmeyebilirdi. Diğer yandan evini Sibel Bilgiç'in sahiplenmesine izin veren kişiyi de merak etmedim desem yalan olur."

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