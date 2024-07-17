Ünlü şarkıcının evi sular altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcının evi sular altında kaldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Drake’in evi şiddetli yağış sırasında sular altında kaldı.

Drake, Toronto'daki şiddetli sağanak yağıştan etkilenirken, su basan evinin videolarını sosyal medyada paylaştı.

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Ünlü şarkıcı Salı günü paylaştığı Instagram hikayesine, "Bunun Espresso Martini olması lazım" notunu ekleyerek olayı önemsemiyor gibi göründü.

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Drake, evinin durumu hakkında henüz bir güncelleme yapmadı.

4.810 metrekarelik The Embassy (Büyükelçilik) lakaplı malikane, Drake ve Kanadalı mimar Ferris Rafauli tarafından tasarlandı.

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Drake, 2020'de Architectural Digest'e verdiği demeçte , "Bunu memleketimde inşa ettiğim için yapının 100 yıl boyunca sağlam durmasını istedim. Anıtsal bir ölçeğe ve hisse sahip olmasını istedim." demişti.

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