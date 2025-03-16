Ünlü şarkıcının evinde kan donduran olay! “Korkuyorum” dedi korktuğu başına geldi... Bir anda silahlar patladı

'Korkuyorum' şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Züleyha Ortak'ın evinde güpegündüz tamirci vuruldu.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Şişli’deki 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansın önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sanatçı Züleyha Ortak’ın evine duşakabin yapımı için giden Taşdan K. malzeme almak için sokakta bulunan park halindeki aracına indi.

Taşdan K. bu sırada yeğeni C.K.’nın silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Taşdan K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"İNŞALLAH HAYATTADIR"

Ortak yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

“Evime duşakabin yapımı için gelen adamcağız güpegündüz vuruldu. Allahım inşallah hayattadır.”

"YEĞENİ TARAFINDAN VURULUYOR"

Şarkıcı Züleyha Ortak bir sonraki paylaşımında ise olayı şu şekilde anlattı:

"Arabadan malzeme almaya gidiyor. 'Amca seni görmeye geldim, konum at' diyen yeğeni tarafından vuruluyor. Eşyalarına dokunmadan çıkıyorum evden. Rabbim hayırlı evlat, hayırlı yeğen, hayırlı insanlarla karşılaştırsın."