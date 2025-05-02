Ünlü şarkıcının feci ölümü! Yangında hayatını kaybetti

“I Kissed a Girl” ile müzik tarihinde iz bırakan Amerikalı şarkıcı Jill Sobule, 66 yaşında yaşamını yitirdi.

Menajeri John Porter, sanatçının Perşembe sabahı erken saatlerde Minnesota'nın Woodbury kentindeki evinde çıkan yangında yaşamını yitirdiğini açıkladı. “Jill Sobule, doğa gibi güçlü bir insandı; insan hakları savunucusuydu ve müziği kültürümüzün bir parçası hâline gelmişti,” diyen Porter mesajında, “Onunla çalışmak çok keyifliydi. Bugün sadece bir müşterimi değil, bir arkadaşımı da kaybettim. Müziğinin, anısının ve mirasının yaşamaya ve başkalarına ilham vermeye devam etmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

KATY PERRY'LE KAVGA ETMİŞTİ

Yaklaşık on yıl sonra, 2008'de aynı isimli hit şarkısını yayınladıktan sonra Katy Perry ile anlaşmazlığa düştü. Zamanla şöhreti azalsa da son yıllarda düzenli olarak yeni müzikler kaydetmeye ve yayınlamaya devam etti.