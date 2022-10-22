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Şarkıcı Ezra, teyzesi Gülşen'in yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Bir zamanlar Edis'in vokalisti olan ve 2019'de kendi şarkısını çıkaran Ezra, yıllar içinde yaşadığı değişim ile herkesi şaşırttı. Gülşen'in yeğeni olanı Ezra, Gülşen'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 10:38
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Ünlü şarkıcının kendisi gibi şarkıcı olan yeğeniyle benzerliği herkesi şaşırtıyor

Şarkıcı Ezra, teyzesi Gülşen'in yolunda ilerlemeye devam ediyor.
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Ezra yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanırken ''Teyzeme özenmiyorum, örnek alıyorum'' diyor.

Sözü müziği Yıldız Tilbe’ye ait olan ‘Aşk Kazanacak’ şarkısıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Ezra'nın yeni şarkısı  büyük bir merakla bekleniyor

 

Ezra, kendisi hakkında şu bilgileri veriyor

1991 yılında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde doğdum. Bir kız kardeşim var. Okula Türkiye'de başladım. O dönem ailenin başında Gülşen diye bir karakter var. Bir de onun yolundan giden küçük bir kız çocuğu... Daha beş yaşımdaydım. İlk dinlediğim şarkıcı teyzemdi. Biliyorsunuz çıkışı 1996'da Be Adam'la olmuştu.

-Özenme değil, örnek alma vardı. Her yaptığını yapma, büyüdükçe tip, ses ve duruş olarak ona benzeme isteği... Çok enteresan. Şimdi de "İyi ki ona benzetiliyorum" diyorum, çünkü onu çok seviyorum.

-Asıl ismim Esra. Gülşen bir gün arayıp "Eğer sahnede olacaksan ismin farklı olmalı. Bundan sonra senin ismin Ezra" dedi. Altı-yedi yıldır yakınlarım da bana Ezra diye sesleniyor.

-Üniversitede radyo-televizyon bölümünde okudum. Radyoculuğu sevsem de zamanla "Arkada olmamalıyım" düşüncesi ağır bastı ve şan dersleri almaya karar verdim. O sırada Gülşen de "Artık şan eğitimini al. Edis diye bir çocuk var. Seni onun yanına vereceğim. Pişersin orada" dedi. Edis'in ilk çıkış yıllarında vokalistliğini yaptım. 

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