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Sezen Aksu'nun sanat hayatı dijital sergi olacak

Sezen Aksu'nun 1970’li yıllardan günümüze uzanan sanat hayatı, X Media Art Museum byDasDas’da yapılacak dijital bir sergiyle sanatseverle buluşacak.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 09:36
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Ünlü şarkıcının sanat hayatı dijital sergi olarak hayranları ve sanatseverlerle buluşacak

Sezen Aksu'nun sanat hayatı dijital sergi olacak
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Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre DasDas’ın kurucu ortağı Mert Fırat, Sezen Aksu’nun sanat hayatını onurlandırmak için sıra dışı bir dijital sergi için kolları sıvamış. Sergide, yaşam ağacından yola çıkarak Sezen Aksu’nun hikâyesine yer verilecek.

 

Türkiye’nin ilk dijital sanat müzesi X Media Art Museum by DasDas’da 4 Ekim’de açılması planlanan sergide, Sezen Aksu’nun 1970’li yıllardan günümüze sanat üretimi ele alınırken, sinematik bir hikâye anlatımıyla Minik Serçe’nin hiç bilmediğimiz kayıtları da gün yüzüne çıkacak.

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