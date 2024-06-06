Ünlü şarkıcının Şişli’deki evinden 65 kiloluk kasasını bavula koyup çaldılar! 35 milyon 75 bin lirası gitti

İstanbul Şişli’de lüks bir rezidansta kalan Kosovalı şarkıcı Morena Taraku’nun evine hırsız girdi.

Güvenlikli rezidansa giren üç hırsız, 65 kiloluk kasayı bavula koyarak elini kolunu sallayarak kaçtı.

Taraku'nun kasasında bulunan ziynet eşyalar, lüks saatler ve toplam para 1 milyon Euro’ydu.(35 milyon 75 bin liraydı)

“EVDEKİ ÇALIŞAN ÇIKAR ÇIKMAZ HIRSIZLIK OLAYI GERÇEKLEŞTİ”

“Morena Taraku'nun evinin yatak odasından dolabın içinden kasa sökülüp götürülüyor. Üç faili meçhul sanık var, henüz yakalanmadı” diyen Taraku’nun avukatı Seda Atalay “Sanıklardan biri yakalandı, hakkında dava açıldı. Bu celse gelmedi, diğer celse gelecek. Ekimde ikinci celse olacak. Evdeki bir çalışan işten çıkarılmasından sonra hırsızlık gerçekleşiyor. Onun olabileceğinden tahmin ediyoruz. Aynı şahıs hırsızlık olayından sonra hemen yurt dışına gidiyor. Evin anahtarı bir tek onda var. Net değil tabii ki savcılık soruşturması sonunda belli olacak. Bu kişiye de dava açılmasını istedik” ifadelerini kullandı.