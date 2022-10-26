Hadise'den dilli paylaşım modası

İş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliği beş ay süren ve 30 Eylül'de boşanan Hadise Açıkgöz, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor

Güzel şarkıcı Hadise, boşandıktan sonra sosyal medyayı daha da aktif olarak kullanmaya başladı. Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen 36 yaşındaki popçu, geçtiğimiz günlerde İngiltere’ye gitmiş o pozlarını paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde 37 yaşına giren Hadise, göğüs dekolteli doğum günü tarzıyla da adından söz ettirmişti. Paylaştığı fotoğrafta dilini çıkartması ise küçük bir detay olarak gözden kaçmış belki de Hadise'nin neşeli kişiliği ile anlamlandırılmıştı.

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Hadise bu seferde kuliste makyaj yapılırken çekilen bornozlu bir fotoğrafı ile gündeme geldi. Hadise bu fotoğrafı paylaşırken yine dilini çıkartarak poz vermişti.

Hadise dil çıkartarak verdiği bu pozları bilinçli mi yoksa daha sempatik görünmek için yapıyor bilmiyoruz ama yakında hayranları da bu modaya uyarak paylaşımlarını dil çıkartarak yapmaya başlarlarsa şaşmamak gerek.

İNTERNETTE DİL ÇIKARTMA EYLEMİ NEDİR

Özetle anlatılacak olursa 2009 yılında başlatılan bu proje, iktidarın sembolleri ile egemen düzlemden 'iteklenmiş' sembolleri karşı karşıya getirerek siyasal sistemdeki çatlakları görünür kılmayı amaçlamaktadır.

Dil çıkarmak, sadece evrensel bir itaatsizlik işareti değil, bundan ötede bir şeydir.

'qwx- dilini çıkar' aksiyonu, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşamakla birlikte, farklı kültürel ve etnik kimliklere sahip yurttaşları tektipleştirmeyi hedefleyen politikaları karşısına alan bir sanat projesidir. İnternet üzerinden yürütülen online eylemin amacı 'dilini gösteren' insan fotoğraflarını bir araya getirerek, 'tek dil, tek kültür' anlayışına karşı kolektif bir direniş alanı yaratmaktır. Tektipleştirme politikasına karşı çıkan ve karşı yaşayan özneler, Türkiye toplumu içinde hain olarak konumlandırılmış ve hatta bunun ötesinde öcüleştirilmiştirler. Bu öcüleştirme sözcüğü, sadece ötekinin kimliğine dair politik ve tarihsel algıyı biçimlendiren masalsı bir söz sanatı olarak anlaşılmasın.

Cumhuriyet Gazetesinden alıntı