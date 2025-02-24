Ünlü şarkıcının yasak ilişkisinden olan çocuğun annesi ifşa oldu

Dave Grohl, 55, evliliğinde yaşadığı zorluklar sonrası, geçen yıl, Instagram üzerinden yaptığı çarpıcı bir açıklamayla başka bir kadınla gizli bir çocuğu olduğunu duyurmuştu. Grohl, 21 yıldır evli olduğu eşi Jordyn Blum’a sadakatsizlik ettiğini ve güvenini yeniden kazanmak için her şeyi yapacağını belirtmişti. O dönem, Grohl ve Blum’un evlilik yüzüklerini takmadığı ve Grohl’un boşanma avukatı tuttuğu haberleri yayıldı.

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Ancak, çiftin evliliği için son bir umut doğdu. Kasım ayında, kaynaklar, Grohl’un avukatlarını iptal ettiğini ve çiftin evliliklerini kurtarmaya çalıştıklarını açıkladı. Bu gelişmelerle birlikte Los Angeles’lı Jennifer Young, Grohl’ün çocuğunun annesi olduğunu doğruladı.

Jennifer, çocuğunun 1 Ağustos 2024 doğduğunu ve Grohl’un soyadının doğum belgesinde yazılı olduğunu açıkladı. Ancak, çocuğun tam ismini gizli tutma kararı aldı ve kimliğini korumaya büyük önem verdiğini söyledi. Jennifer’ın dövme merakı olduğu ve vücudunda Metallica logosu ile Paul McCartney şarkı sözlerinin dövmesi bulunduğu da gelen bilgiler arasında. Los Angeles’ın merkezinde, 7 aylık kızıyla birlikte sıkça dolaştığına dair de haberler var.

Grohl’un ve Blum’un, bu durumda bir süre sessiz kalmayı tercih ettikleri belirtiliyor. Grohl, yeni doğan kızının babası olduğunu ve onu sevgi dolu ve destekleyici bir şekilde yetiştirmeyi planladığını ifade etmişti. Aynı dönemde, Grohl ve Blum’un çocuklarının Violet (18), Harper (15) ve Ophelia (10) oldukları biliniyor.

Evliliklerinde bu zorlu dönem yaşanırken, Grohl, ailesini öncelik haline getirdi ve evliliğini kurtarma adına ciddi çabalar sarf etti. İkinci bir kaynağa göre, Grohl, “Ne kadar değerli olduğunu anlamadan kaybetmeye başlamışsınız, ancak artık ailesini kaybetmek istemediğini” belirtti.

Grohl’ün ve Blum’un evlilikleri, Grohl’un, ilk eşi Jennifer Leigh Youngblood ile 1994-1997 yılları arasında sürdürdüğü ilişkiden farklı bir trajediye de sahip. Youngblood ile ilişkisi, Grohl’un sadakatsizlik nedeniyle sona ermişti. Grohl’ün ailesi ile yeniden odaklanmayı tercih ettiği bu süreçte, Foo Fighters grubu da kısa süreliğine ara verdi.

Foo Fighters, son dönemdeki skandallar ve davalar nedeniyle müzik kariyerine ara verdi. Grubun bir sonraki konserinin ne zaman gerçekleşeceği belli değil, ancak Grohl, ailesine odaklanarak rahatlamayı tercih ediyor. Grohl’ün, grup arkadaşları Pat Smear ve Krist Novoselic ile Nirvana’yı yeniden sahneye çıkardığı haberi ise müzik dünyasında bomba etkisi yarattı.

Ayrıca, Dave Grohl’ün 2024’teki yeni bebek ve annesi Jennifer Young’ın kimliği hakkında açıklamalarının ardından, Foo Fighters’ın geleceği üzerine yapılan spekülasyonlar devam ediyor. Dave Grohl’ün, yaşamının bu yeni döneminde hem ailesi hem de müziği arasında denge kurmayı hedeflediği görülüyor.