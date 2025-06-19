Ünlü şef evinde ölü bulundu! Gastronomi dünyası yasa boğuldu

Dünyaca ünlü şef Anne Burrell’un cansız bedeni evinde bulundu. 55 yaşındaki şefin ani ölümü gastronomi dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

TUTKULU BİR ÖĞRETMENDİ

Ünlü şefin uzun bir süredir çalıştığı televizyon kanalı "Food Network" şefin ölümüyle ilgili "Anne Burrell'in New York'taki evinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Mutfak dünyasındaki çalışanları ile gurur duyan, tutkulu bir öğretmendi" ifadelerini kullandı.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Ünlü şefin aniden vefat etmesi ülke gündemine yerleşen konulardan biri olurken, Burrell'ın ölüm nedeni ise henüz açıklanması. Kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi ve kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

ANNE BURRELL KİMDİR?

Dünyaca ünlü şef Anne Burrell, 1969 yılında New York’ta bulunan Cazenovia kasabasında doğdu. Burrell, yükseköğrenimini Buffalo’daki ‘Canisius Colllege’ üniversitesinde tamamladı. Burrell, 1991 yılında İngilizce ve İletişim alanında Lisans programından (BA) derecesi ile mezun oldu.

Anne Burrell, 1 yıl sonra ‘Culinary Institute of America’ adlı mutfak sanatları okuluna kaydoldu. Bu okuldan 1996 yılında ‘Mesleki Çalışmalar’ alanında ortak (AOS) derecesiyle mezun olan Burrell, aynı zamanda Piedmont bölgesindeki Asti’deki ‘İtalyan Yabancılar Mutfak Enstitüsü’nde eğitim gördü. Mutfak alanındaki başarılarıyla tanınan Burrell, şef, sunucu ve mutfak eğitimi enstitüsü eğitmeni olarak kariyerini devam ettirdi.