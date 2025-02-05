Ünlü şefin restoranındaki adisyon ücreti ağızları açık bıraktı: Bir bardak çay 105 TL

İtalyan jürisi ünlü şef Danilo Zanna'nın İstanbul’daki restoranına ait olan adisyon ücreti yok artık dedirtti.

ADİSYON ÜCRETİ YOK ARTIK DEDİRTTİ

Zanna'nın İstanbul'daki restoranından paylaşılan ve sadece 1 bardak çayın 105 TL olduğu adisyon ağızları açık bıraktı.

Türkiye yüksek enflasyon ile boğuşurken sosyal medyada paylaşılan restoran adisyonlarında bir yenisi daha eklendi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'in jüri üyelerinden dünyaca ünlü İtalyan şef Danilo Zanna'nın İstanbul Şişli'deki restoranından paylaşılan adisyon yeme içme fiyatlarının geldiği son noktayı gözler önüne serdi.