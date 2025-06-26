Ünlü şefin restoranındaki fiyatlar şoke etti! İki sarmaya bu fiyat mı dedirtti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şefin restoranındaki fiyatlar şoke etti! İki sarmaya bu fiyat mı dedirtti

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında bulunan yemekler fiyatlarıyla birlikte sık sık gündem oluyor. Bir TikTok kullanıcısı ünlü şefin restoranına giderek yediği yemeklerin fiyatlarını paylaştı. Sosyal medyada tartışma yaratan fiyatların ardından, “2 sarmaya 500 TL verilmez” yorumları yapıldı.

Ünlü şefin restoranındaki yemeklerin fiyatları sık sık gündem olurken bu kez de porsiyonda iki tane olan vişneli yaprak sarmanın fiyatı sosyal medyada olay yarattı. Fiyatları kimi pahalı bulurken kimi de normal buldu.

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MasterChef Türkiye jürisi olarak tanınan Mehmet Yalçınkaya, Ankara’da açtığı restoranın yemekleri gündem olmuştu. Bu kez ise Mehmet Şef'in restoranının menüsünde yer alan vişneli yaprak sarmanın fiyatı gündem oldu.

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2 parça gelen vişneli yaprak sarmanın 550 TL olduğunu gören sosyal medya kullanıcıları "2 sarmaya 500 TL verilmez" yorumlarında bulundu.

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