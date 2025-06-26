Ünlü şefin restoranındaki yaprak sarmasının fiyatı olay olmuştu! Gerçek bambaşka çıktı

Ünlü şefin restoranındaki yemeklerin fiyatları sık sık gündem olurken bu kez de porsiyonda iki tane olan vişneli yaprak sarmanın fiyatı sosyal medyada olay yaratmıştı. Fiyatları kimi pahalı bulurken kimi de normal bulmuştu. Ancak gerçek sosyal medyada konuşulduğu gibi çıkmadı.

MasterChef Türkiye jürisi olarak tanınan Mehmet Yalçınkaya, Ankara’da açtığı restoranın yemekleri gündem olmuştu. Bu kez ise Mehmet Şef'in restoranının menüsünde yer alan vişneli yaprak sarmanın fiyatı gündem olmuştu.

Bir TikTok kullanıcısı, Mehmet Yalçınkaya'nın restoranına giderek yediği 2 parça vişneli yaprak sarmayı paylaşıp 550 TL yazdı. Herkes 2 parça yaprak sarmasının fiyatını 550 TL sanıp tepki göstermişti. Ancak gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı.

Kullanıcının paylaştığı fotoğrafın, tabağın servis edilen ilk hali olmadığı, tabağın yarısının yenildikten sonra paylaşıldığı ortaya çıktı.

Mehmet Şef’in restoranında çekilen bir başka tabak görüntüsü ise gerçekleri ortaya çıkardı.